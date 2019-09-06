Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı (1)

MALTEPE'de bir kişi, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan geldiği araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.