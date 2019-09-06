Son Dakika Haberleri: Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı kamerada
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Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı kamerada

1 saat önce

Maltepe'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Maltepe'de pompalı tüfekle saldırı kamerada, System.String[]

Maltepe'de pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan biri çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak'a araçla gelen Engin U. henüz bilinmeyen bir nedenle Engin Koçoğlu'na (37) pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Saldırı sırasında sokaktaki marketin sahibi Salih Topçuoğlu (49) ve markete alışverişe gelen Deniz Barış Özgül (16) da yaralandı. Yaralı 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırgan Engin U.'nun ise psikolojik rahatsızlığının olduğu bildirildi.
Saldırı anı marketin güvenlik kamerası görüntülerine saniye saniye yansıdı. Kayıtlarda pompalı tüfekle saldırı sonucunda yaralananlar görülüyor. Polisin soruşturması devam ediyor.

EK GÖRÜNTÜ
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-Saldırı anı
-Yerde yatan yaralılar
-Genel ve detaylar

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Kovanın görüntüsü
-Genel ve detaylar



- İstanbul
Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
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