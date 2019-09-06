Son Dakika Haberleri: Maltepe'de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı
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Maltepe'de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı

1 saat önce

- Maltepe'de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı Saldırgan şahıs, husumetli olduğu kişi ile beraber iki vatandaşı da yaraladı Aracın içerisinden pompalı tüfekle sokakta dehşet saçtıİSTANBUL - Maltepe'de pompalı tüfekli saldırgan, husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda...

- Maltepe'de pompalı tüfekli dehşet: 3 yaralı

Saldırgan şahıs, husumetli olduğu kişi ile beraber iki vatandaşı da yaraladı

Aracın içerisinden pompalı tüfekle sokakta dehşet saçtı

İSTANBUL - Maltepe'de pompalı tüfekli saldırgan, husumetli olduğu şahsı hedef alarak aracın içerisinden art arda tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar, şahsın hedefindeki kişi ile beraber o sırada sokak üzerindeki markette bulunan iki kişiye daha isabet etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırgan şahıslar hızla kaçtı.

Olay, Maltepe Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak üzerinde saat 15: 15 sıralarında meydana geldi. Otomobil ile sokağa gelen şahıs, iddiaya göre aralarında husumet bulunan bir kişiye pompalı tüfek ile sokak ortasında kurşun yağdırdı. Saldırgan şahsın hedefindeki kişi, saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralandı. O sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan iki kişi de saçmaların kendilerine isabet etmesi sonucu yaralandı. Aracın içerisinden art arda tetiğe basarak dehşet saçan şahıs, hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:30 Kaynak: İHA
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