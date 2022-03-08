MALTEPE'DE RAMPADA GERİYE KAYAN OTOMOBİL ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ - Son Dakika
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MALTEPE'DE RAMPADA GERİYE KAYAN OTOMOBİL ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ

08.03.2022 20:39
MALTEPE'DE RAMPADA GERİYE KAYAN OTOMOBİL ÇOCUK PARKINA DÜŞTÜ

MALTEPE'DE rampada geri doğru kayan otomobil, yaklaşık 20 metreden çocuk oyun parkına düştü.

MALTEPE'DE rampada geri doğru kayan otomobil, yaklaşık 20 metreden çocuk oyun parkına düştü. Otomobilde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Maltepe Fındıklı Mahallesi Çınar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazmiye Sevencan'ın kullandığı 52 HU 061 plakalı otomobil, rampadan çıkmaya çalışırken geriye doğru kayıp sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yaklaşık 20 metre yükseklikten çocuk oyun parkına düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan 4 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı. Çocuk parkında kimsenin olmaması faciayı önledi.

Mahalle sakini Erol kaygan, Burada dik rampadan dolayı sürekli kaza oluyor. Bu ikinci kaza. Kar yağdığında da oldu. Burada kışın değil araba, insan bile zor çıkıyor. Yolun sonunda da gördüğünüz gibi park var. İnşallah bir önlem alınır burada. Parkta da oynayan çocuklar oluyor sürekli dedi.

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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