Son Dakika Haberleri: Maltepe'de refüjü aşan araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı
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Maltepe'de refüjü aşan araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı

2 saat önce

MALTEPE Sahil Yolu'nda Kartal istikametine bir araç aynı istikamette giden araca çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı.

Maltepe'de refüjü aşan araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpıştı, System.String[]
MALTEPE Sahil Yolu'nda Kartal istikametine bir araç aynı istikamette giden araca çarptıktan sonra orta refüjü aşarak karşı şeritten gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 
Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal istikametinde ilerleyen Şafak Eryılmaz yönetimindeki 34 BF 4139 plakalı otomobil Selim Levent Özen yönetiminde ki 34 NF 6338 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Özen'in yönetimindeki araç orta refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki Sezgin Vatansever'in kullandığı 34 HK 6225 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada Eryılmaz ve Vatansever'in kullandığı araçta bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolu trafiğe kapandı. Uzun trafik kuyrukları oluştu. Araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. 

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:03 Kaynak: DHA
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