Maltepe'de rehine krizi
25 dakika önce
Maltepe'de rehine kriziİSTANBUL(İHA)- Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin aldığı iddia edildi.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:48 Kaynak: İHA
'de rehine krizi
İSTANBUL(İHA)- Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin aldığı iddia edildi. Polis
AVM'ye giriş çıkışları kapattı.
İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar
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