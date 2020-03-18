MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

6 saat önce

Maltepe'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Maltepe'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında yangını fark eden mutfak çalışanları ve garsonlar hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan restorana itfaiyenin müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Alev alev yanan restoran

- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Genel ve detay


- İstanbul
Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:29 Kaynak: DHA

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