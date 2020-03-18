MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

7 saat önce

Maltepe'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Maltepe'de bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinde çalışanların fark etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 12.30 sıralarında yangını fark eden mutfak çalışanları ve garsonlar hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan restorana itfaiyenin müdahalesi yaklaşık bir saat sürdü. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, restoranda büyük çapta hasar meydana geldi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:52 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim insanlarına göre Kovid-19 insan yapımı değil
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2978'e yükseldi İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e yükseldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu         
18:14
Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor Fransa'da halk, sağlık çalışanlarına moral vermek için akşamları alkış tutuyor         
17:51
Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi Gümüşhanespor taraftarı, yasağa rağmen takımlarını dağ yamacından destekledi         
17:18
Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi         
16:35
Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu Fenerbahçe'nin teknik adam konusunda B planı Serdar Bayat ve Şenol Çorlu         
14:48
İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi         
14:44
Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu Park ettiği yeri unutan vatandaş, aracına polisin yardımıyla 3 gün sonra kavuştu         
14:16
Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi Sigara tiryakisi esnaf, koronavirüse tedbir amacıyla kendi yöntemini geliştirdi         
13:49
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum Erkan Zengin: Maçların ertelenmemesi yüzünden futbolu bırakmayı düşünüyorum         
12:28
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti         
12:28
Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor Fatma Şahin, kızının karantinadan kaçtığı iddiasını yalanladı: Rutin karantina uygulanıyor         
12:25
Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir Uzun sakallar koronavirüste enfeksiyonun yayılmasına neden olabilir         
11:47
Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti         
11:44
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 21:08:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MALTEPE'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]