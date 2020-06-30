Maltepe'de restoran önünden çiçek çalan hırsız kamerada - Son Dakika

Maltepe'de restoran önünden çiçek çalan hırsız kamerada

Maltepe'de restoran önünden çiçek çalan hırsız kamerada Çiçeği çalınan restoran sahibi: "İnşallah çiçeğe bizim kadar iyi bakarsınız" Maltepe Bağdat Caddesinde gece saatlerinde yürüyen şahıs, bir restoranın girişinde bulunan çiçeği saksısıyla beraber çaldı.

Maltepe'de restoran önünden çiçek çalan hırsız kamerada

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Çiçeği çalınan restoran sahibi: "İnşallah çiçeğe bizim kadar iyi bakarsınız"

İSTANBUL - Maltepe Bağdat Caddesinde gece saatlerinde yürüyen şahıs, bir restoranın girişinde bulunan çiçeği saksısıyla beraber çaldı. Çiçeğinin çalındığını gören restoran sahibi Musa Çömlek, çiçeğini çalan hırsıza seslenerek, "Çiçeğe İnşallah bizim kadar iyi bakarsınız" dedi. Çiçek hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Bağdat Caddesinde bulunan bir restoranın önünde geçtiğimiz gün gece saatlerinde yaşandı. Kaldırımda yürüyen bir şahıs, restoranın girişinde duran saksıdaki çiçeği görünce bir süre çevreyi izledi. Kimsenin kendisini görmediğini düşünen şahıs saksıyı alarak oradan uzaklaştı. Sabah dükkanına gelen Musa Çömlek çiçeğin olmadığını fark edince güvenlik kamerasını izledi. Çiçeğinin çalındığını gören Çömlek, şaşkınlık yaşadı.

Çiçeğini çalan şahsa "İnşallah çiçeğe bizim kadar iyi bakarsınız" diye seslenen işletme sahibi Musa Çömlek, "Sabah işletmeye geliyorum. Kapıdan girerken gözüme çarpıyor çiçekler. Bu sabah bir tanesinin olmadığını fark ettim. Kamera kayıtlarını açtım. Gece saat 01.04'de vatandaşın önce keşif yaptığını sonra da geri dönüp hızlı bir şekilde çiçeği aldığını gördüm. Ağlanacak halimize gülüyoruz maalesef. Bunu sosyal medya hesaplarımızdan paylaştık. Altına da İnşallah o çiçeğe bizim kadar iyi bakarsınız dedik" diye konuştu.

Öte yandan şahsın restoren önünde bulunan çiçeği alıp gittiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs restoran önünden geçerken kapı önünde duran çiçeği saksıyla beraber alıyor ve uzaklaşıyor.

Maltepe, Bağdat, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:24 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de restoran önünden çiçek çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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