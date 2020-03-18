Maltepe'de, restoranda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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Maltepe'de, restoranda çıkan yangın söndürüldü
6 saat önce
Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.
Maltepe'de, bir restoranda çıkan yangın hasara neden oldu.
İdealtepe Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restorandan duman yükseldiğini fark eden çalışanlar, iş yerini boşaltarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri işletmenin bir bölümünü saran alevlere müdahale etti.
Kontrol altına alınarak söndürülen yangın, restoranda hasara yol açtı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:38 Kaynak: AA
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