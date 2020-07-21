Maltepe'de rezidansta kadını öldüren şüpheli: Şuursuzca bavula koydum - Son Dakika

Maltepe'de rezidansta kadını öldüren şüpheli: Şuursuzca bavula koydum

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA MALTEPE'de sevgilisi Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Abdulsalem Günay'ın yargılanmasına başlandı.

Maltepe'de rezidansta kadını öldüren şüpheli: Şuursuzca bavula koydum, System.String[]

Yüksel KOÇ/ İSTANBUL DHA MALTEPE'de sevgilisi Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Abdulsalem Günay'ın yargılanmasına başlandı. Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Abdulsalem Günay, olay günü Didem Mengü ile tartıştıklarını belirterek, "Kendisine vurmadım. Sol eli ile sağ gözüme hamle yaptı. Ben de kendisini etkisiz hale getirmek için elinden almış olduğum parke taşı ile başına vurdum. Yere düştü. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askıyı ona karşı kullandım. Elini bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü bavula koydum" dedi.

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüle davanın ilk duruşmasına, tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, babası Abdulkadir Mengü, kız kardeşi Sinem Alpagu ve tarafların avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanığın savunmasına geçildi. Olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyen Abdulsalem Günay, "Öncelikle pişmanım. Maktulü öldürme kastım yoktu. 10 yılı aşkın süredir aramızda kadın erkek ilişkisi vardır" dedi.

"ŞUURSUZCA BAVULA KOYDUM"

Olay günü Didem Mengü'nün oturduğu eve çağırdığını bir süre sonra evli olması ve çocuklar nedeniyle tartıştıklarını söyleyen Günay, "Bu esnada ben giyinmeye başladım. Evi havalandırmak için kapının önüne koyduğumuz parke taşı vardı. Bir an bu taşı Didem'in elinde gördüm. Elim ile manevra yaparak Didem'deki bu taşı aldım. Kendisine vurmadım. Sol eli ile, uzun tırnakları ile sağ gözüme hamle yaptı. Bende kendisini etkisiz hale getirmek için elinden almış olduğum parke taşı ile başına vurdum. Yere düştü. Ona sarıldım. Bana hakaret etti. Ben de arkasından sarılıp elimle ağzını kapattım. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askıyı ona karşı kullandım. Elini bağlayacaktım. Elini bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü bavula koydum" dedi.

Günay, "Maktulün konumu belli olmasın diye telefonunu çöpe attım, aracını da alıp evden uzaklaştırdım. Ertesi gün kendime gelir gibi oldum. Tekrar eve gitti. Manzarayı görünce tekrar kendimden geçtim. Sonra durumu arkadaşıma bildirdim. Daha sonra da polise teslim oldum" dedi.

ANNESİ SANIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Didem Mengü'nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu, müşteki sıfatı ile alınan beyanında, kızının kendisine sanıktan hiç bahsetmediğini belirterek, "Şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Köseoğlu, "Kızımın arkadaşının araması ile durumdan haberdar oldum. Kızımın arkadaşı bana kızımın telefonunun çöp toplayıcı tarafından çöpte bulunduğunu söyleyince dengemi kaybettim. Eşim ile İstanbul'a geldik. İki gün kızımı aradık, bulamadık. Kızımın telefonunun sanık tarafından çöp konteynırına atıldığını gördüm. Kızım valiz içerisinde tıkılmış halde tespit edildi. Kızım 150 santim boyunda, 45 kilodur" dedi.

Köseoğlu, bu sırada sanığa dönerek, "Biz yandık, senin de canın yansın" sözleri ile tepki gösterdi.

Müşteki sıfatı ile dinlenen Didem Mengü'nın kız kardeşi Sinem Alpagu, kardeşi ile sanık arasındaki ilişkiyi bilmediğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki sıfatı ile dinlenen Didem Mengü'nün babası Abdulkadir Mengü, olayı diğer kızının kendisine haber verdiğini söyledi. Olayı duyduktan sonra Antalya'dan İstanbul'a geldiğini söyleyen Mengü, "Hastaneleri araştırdım, polis merkezlerine gittim. Kızımın kaydına ulaşamadım. Sonrasında olayı öğrendim" dedi. Sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyen Abdulkadir Mengü, "Sonuna kadar şikayetçiyim. En ağır cezayı almasını istiyorum. Ne olursa olsun cinayetin cezasız kalmaması lazım" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyor.

Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı savunuldu.

Şüphelinin maktül Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynerına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.


kızım dizisi, İstanbul, Maltepe, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 01:45 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Maltepe'de rezidansta kadını öldüren şüpheli: Şuursuzca bavula koydum - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Terim'in yardımcısı Ümit Davala, Antalyaspor maçıyla birlikte Galatasaray'dan ayrılacak Pınar Gültekin'in ölümü sonrası Demet Akalın'ın yazdıkları tepki çekti Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Emre Çolak'ın formasını giydiği, "Türkler" lakaplı Deportivo tarihinde ikinci kez 3. lige düştü Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var         
10:42
Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı Erkek çocuğunu stüdyoda taciz eden radyocu tutuklandı         
10:39
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı Çocukların midesinden çıkan onlarca yabancı cisim şaşırttı         
10:23
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor         
10:03
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor         
09:58
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak         
09:33
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu         
09:29
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı         
09:05
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek         
08:55
Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor Antalya'da yetiştirilen tropikal meyvelerden passiflora ünlü isimlerden yoğun talep görüyor         
08:29
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Eski sevgilisi vahşice öldürmüş         
08:12
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor         
08:06
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak         
07:53
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir         
07:41
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı Vaka sayısının arttığı iller arasında yer alan Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı         
23:50
İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi İki koronavirüs aşısı adayından sevindirici sonuçlar geldi         
22:00
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı         
19:07
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı         
18:32
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim         
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı         
17:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 14:00:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de rezidansta kadını öldüren şüpheli: Şuursuzca bavula koydum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei