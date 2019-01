Maltepe'de Ruhsatsız İşletme Kalmıyor

– MALTEPE Belediyesi, kayıtsız işletmelerin önüne geçmek için yoğun çaba harcıyor. 2014 yılından bu yana çalışmalar dahilinde üç bin işletmeye ruhsat verildi. Maltepe Belediyesi , ilçede kayıtsız işletme kalmaması için iş yerlerine ruhsat vermeye devam ediyor. Belediye Başkanı Ali Kılıç 'ın göreve geldiği 2014 yılından bu yana çalışmalar sürdüren Maltepe Belediyesi, birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelere ruhsat veriyor. Kuaförlerden yiyecek sektörüne kadar ruhsatsız çalıştığı tespit edilen işletmeleri kapsayan çalışmalar dahilinde üç bin on iki işletmeye ruhsat verildi. Ruhsatsız çalıştığı tespit edilen diğer işletmelere ise geçici ruhsat verilerek, işletme sahiplerine asıl ruhsatlarını alması için uyarıda bulunuldu.Maltepe Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar kapsamında ruhsat verilen iş yerlerinin bin üç yüz doksanını sıhhi, üç yüz yirmi beşini gayrisıhhi, iki yüz on dördünü umuma açık ve bin yüz doksan dördünü de diğer sıhhi müesseseler oluşturuyor."HALKIN SAĞLIĞI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, halk sağlığına önem verdikleri için denetimler yaparak ruhsat dağıttıklarını söyledi. İşletmelerin bu kapsamda kayıt altına alındığını vurgulayan Kılıç, "2014 yılında göreve geldiğimizde, halk sağlığının bizler için her şeyden daha önemli olduğunu söylemiştik. Bunun için de bölgedeki işletmelerin ruhsatlandırılması ve kayıt altına alınması çok önemli. Bu hem sağlığımız, hem de ekonomimiz için gerekli. Bu bilinçle ruhsatlandırma anlamındaki sorunları tespit ederek, ilgili birimimizi yeniden yapılandırdık ve yılda ortalama altı yüz işletmeye ruhsat verdik. Bu hizmette emeği geçen tüm çalışanlarıma ve bölge esnafına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İstanbul