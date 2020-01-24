Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı - Son Dakika
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Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı

7 saat önce

MALTEPE'de ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli DHKP-C üyesi çıktı.

Maltepe'de ruhsatsız silahla yakalanan şüphelinin DHKP-C üyeliğinden kaydı çıktı, System.String[]
MALTEPE'de ruhsatsız silahla yakalanan şüpheli DHKP-C üyesi çıktı. Şüphelinin işyerinde ve evinde de yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Salı günü saat 22.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi, Kaftancıoğlu Caddesinde bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Şüpheli Veli A.(67)'nın üzerinde arama yapan polis, tabanca ve 9 mermi ele geçirdi. Şüphelinin yapılan sorgusunda DHKP-C terör örgütüne üye olmaktan ve ruhsatsız silah bulundurmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyet ekipleri çalışmalarının devamında şüpheli Veli A.'nın dükkanında ve evinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 el yapımı tabanca namlusu ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


- İstanbul
Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:36 Kaynak: DHA
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