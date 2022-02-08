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Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi

08.02.2022 16:45
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi

Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden sökülerek milyonluk lüks otomobilin üzerine devrildi.

Maltepe'de şiddetli rüzgarın etkisiyle dev ağaç kökünden sökülerek milyonluk lüks otomobilin üzerine devrildi. Ağacın çarpmasıyla çevredeki binalarda da hasar meydana geldi.

Maltepe Küçükyalı Tipi Sokakta saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, rüzgar ve yağmurun etkisine dayanamayan dev ağaç kökünden sökülerek sokağa devrildi. Ağacın devrilmesiyle sokak üzerinde bulunan Volvo marka milyonluk otomobilde ve ağacın bulunduğu kaldırımda maddi hasar meydana geldi. Ağaç aynı zamanda çevredeki binalara da çarparak maddi hasara neden oldu. Devrilen ağaç sebebiyle sokağa araç giriş çıkışları kapatıldı. Devrilen ağacın kaldırılması için ekipler iş makinesi ile çalışma başlattı. Meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Olayı gören çevredeki vatandaş Adem Uzdemir, "Burada şu an bir ağaç devrildi. Ağaç çok yaşlı ve büyük. Böyle bir şey olacağını tahmin ediyorduk. Araçta ve çevredeki binalarda hafif hasarlar meydana geldi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yok" ifadelerini kullandı.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik - Onur Hamzaoğlu/ İHA)

Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi
Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi

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Maltepe, Tragger, Volvo, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rüzgarın etkisiyle dev ağaç milyonluk otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika


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