MALTEPE'DE RÜZGARLI HAVADA KIRILAN AĞAÇ OTOMOBİLLERE ZARAR VERDİ - Son Dakika

Haber-Kamera Mustafa ESEN İSTANBUL DHA

Maltepe'de rüzgarlı havada kırılan ağacın dalı otomobillerin üzerine devrildi. Sokakta kimsenin olmaması büyük bir tehlikeyi önlerken, olayda 2 otomobil zarar gördü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Altıntepe Mahallesi Galip Bey Caddesi üzerinde yaşandı. Sokaktaki boş arazide bulunan yaşlı bir ağacın dalları rüzgarın da etkisiyle kırılarak sokaktaki otomobillerin üzerine düştü. Olay sırasında sokakta kimse bulunmazken, park halindeki 2 otomobil hasar gördü. Otomobillerin üzerine devrilen ağaç dalları, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Çevre sakini Pelin Uzun, İlk defa böyle bir şey yaşadık. Çok eski bir ağaç. Bir tane araçta ciddi hasar var, bir de hemen karşısındaki araçta hasar var dedi.