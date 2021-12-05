Maltepe'de sahilde erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Maltepe sahilinde kayalıklar arasında bir erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Maltepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan özel güvenlik görevlileri, deniz kenarında kayalıklar arasında bir ceset olduğunu fark etti.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısmen çürümüş olan ceset, polis ve Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.