Maltepe'de sahte içki can aldı - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ MALTEPE'de 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz, sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Sahte içkiyi temin ettiği tespit edilen büfe işletmecisi gözaltına alındı.

Olay dün saat 14.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti. İçeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri 48 yaşındaki Hayrettin Canbaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin Canbaz ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin Canbaz'ı kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin Canbaz'ın öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.