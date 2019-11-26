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Maltepe'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

MALTEP'de bir işyerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda,126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

Maltepe'de sahte içki operasyonu, System.String[]
MALTEP'de bir işyerine yönelik olarak düzenlenen operasyonda,126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir işyerinde sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, 20 Kasım saat 23.00 sıralarında sözkonusu işyerine baskın düzenledi. Sahte içki üretiminin yapılığı işyerinde 126 şişe ve 5 bidon sahte içki ele geçirdi.  İşyerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca,  çelik yelek, 9 mermi de bulundu.

İşyerindeki Nergis G.(37), Sacit P.(44), Öner E.(44) ve İlker D.(26) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık tarafından serbest bırakıldı.


- İstanbul
İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:36 Kaynak: DHA
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