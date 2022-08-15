Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada - Son Dakika
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Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

15.08.2022 15:43

Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi.

Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların çel telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada - Son Dakika

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