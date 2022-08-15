Maltepe'de selde sürüklenen araç kamerada

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTANBUL - İstanbul 'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Maltepe'de selde sürüklenen atık konteynırı aracı teğet geçip sürüklendi. Aracın ve atık konteynırın sürüklendiği anlar vatandaşların çel telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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