Maltepe'de yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Maltepe'de yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti

03.09.2022 09:33

Maltepe'de serinlemek için denize giren 2 kişinin yüzmek için peşinden giden 17 yaşındaki genç boğuldu.

Yüzmek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti

İSTANBUL - Maltepe'de serinlemek için denize giren yabancı uyruklu 2 genç denizde açıldı. Kıyıda onları bekleyen 17 yaşlarındaki çocuk ise beline bağladığı pet şişeler ile yüzmek için denize atladı. Denize atlayan genç kısa sürede suya batarak boğuldu. Boğulan genç hayatını kaybetti.

Olay, Maltepe Sahili'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe Sahil Parkı'nda sıcaktan bunalan, 16 yaşlarında yabancı uyruklu olduğu iddia edilen 3 gençten ikisi serinlemek için denize girerek açıldı. Kıyıda kalan ve ismi belirlenemeyen genç ise beline bağladığı 2 pet şişe ile denize atladı. Denize atlayan genç kısa sürede suya batarak boğuldu. Arkadaşlarının boğulduğunu fark eden gençler ise durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Sahil Güvenlik ekipleri boğulan genci denizden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, 16 yaşlarındaki yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden yabancı uyruklu şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"Atlar atlamaz batmış"

Olayın olduğu yerde tekne sahibi olan Fatih Tellioğlu, "Ben ilk geldiğimde çocuğu denizin dibinden almışlardı. Ben gidip baktım burada tanıdıklarımdan mı diye ama değilmiş. Burada gençler var Afgan çocuklar, onlar 4-5 kişi gelmişler ikisi karşı kayalıklara geçmiş. Kıyıda kalan genç ise kıyıdan denize atlamış, atlar atlamaz da batmış. Her hangi bir bağırma sesi olmamış. Arkadaşları fark edince gelip bakmışlar denizin dibinde yatıyormuş" dedi.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de yüzmek için denize giren genç boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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