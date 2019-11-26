MALTEPE'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de içinde yolcusu bulunmayan servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırımı aştı ve çimenlik alana devrildi. Minibüs sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Maltepe Başıbüyük yolu D-100 istikametinde meydana geldi. Mehmet Akkya yönetimindeki 34 LAM 204 plakalı içi boş servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kaldırımı aşan minibüs çimenlik alana devrildi. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken minibüste hasar meydana geldi. Minibüsün kaldırılması için olay yerine vinç istendi. Vinçin minibüsün kaldırma çalışmaları sırasında Başıbüyük Yolu D-100 istikameti trafiğe tamamen kapatıldı. Yolda yoğun trafik oluştu. Minibüs sürücüsünün yakını, "Şoförümüzün durumu iyi, herhangi bir sıkıntı yok. Yola mazot dökülmüş. Ondan dolayı araba refüje doğru yan yattı. İçinde personel de yok. Bu bizi sevindiriyor. Çok şükür bir sıkıntı yok" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yan devrilen minibüs

-Minibüsün vinç ile kaldırılması

-Oluşan yoğun trafik

-Sürücü yakını ile röp

-Genel ve detay