Maltepe'de seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de seyir halindeki araç alev alev yandı

14.08.2022 09:36
Maltepe'de seyir halindeki araç alev alev yandı

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı.

Maltepe'de seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücüsünün yol kenarına bıraktığı araçtan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Maltepe Emek Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FKE 812 plakalı Ford marka araç sürücüsü, yol üzerinde seyir halinde olduğu sırada aracının motor kısmından yükselen dumanları fark etti. Sürücüsünün yol kenarına çekerek indiği araç kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken araç kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay kamerada: Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar İstanbul'da film sahnelerini aratmayan olay kamerada: Biber gazı sıkıp kaçırmaya çalıştılar Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti Yolda bozulan aracını tamir ederken otomobilin çarptığı adam hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Tragger, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan sorunun cevap şıkları Kenan İmirzalıoğlu'nu güldürdü
01:07 TIR'a çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü! Sürücü ehliyetsiz çıktı
01:04 Seda Sayan'ın balayı tatilinde LGBT yürüyüşüne destek olduğu anları paylaştı
00:38 Meteorolojiden sağanak uyarısı! Listede İstanbul dahil birçok şehir var
00:28 Galatasaray'da yeni transfer Abdülkerim'in yenilgi getiren hatası tepkilerin odağında!
00:16 Boşanma aşamasındaki eşini mahallede düzenlenen düğünde başından vurarak katletti
00:13 Adana Demirspor lige fırtına gibi başladı! Sivasspor'u da farklı geçti
00:09 Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler: Bugüne kadar bu ülkeye bir faydası oldu mu?
23:49 Galatasaray'a beklemediği darbe! Giresunspor evine 3 puanla dönüyor
23:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Beyaz Reform' duyurusu: Amacımız doktorun işine daha iyi odaklanması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 09:36:50. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de seyir halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement