Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü

09.05.2022 19:46

İstanbul Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolu'nda Edirne istikametinde seyir halinde olan Muzaffer Baydemir idaresindeki 34 ATK 69 plakalı araç, motor bölümünden alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün emniyet şeridine çektiği araçtaki alevlere çevredeki vatandaşlar tarafından yangın tüpleriyle müdahale edildi.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle araçta asar oluştu.

Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü
Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü
Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü
Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü

YORUMLAR
500
Seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu (2) Seyir halindeyken alev alan otomobilde hasar oluştu (2) Seyir halindeyken alev alan cip yandı Seyir halindeyken alev alan cip yandı Seyir halindeki tırla çarpışan otomobilin sürücüsü araca sıkıştı Seyir halindeki tırla çarpışan otomobilin sürücüsü araca sıkıştı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
19:34 Moskova'nın tehditleri sonuç verdi! Karadeniz'de ABD öncülüğündeki 15 ülke tatbikat yaptı
19:29 61 yaşındaki emekli orman memuru 20 metrelik kuyunun dibinde ölü bulundu!
19:28 Taraftarın istediği oldu! Trabzonspor, kutlamalar için Demet Akalın ile anlaştı
19:25 Araç sahiplerini üzecek haber! Benzine tekrar zam geliyor, fiyat 21 lirayı geçecek
18:39 CHP'li Öztrak'tan İmamoğlu'nun Karadeniz gezisiyle ilgili açıklama: Ziyaretin 2 boyutu var
18:37 AK Partili belediye üyeleri yumruk yumruğa kavga etti!
17:56 İş insanı Mehmet Birgen, kendisinden 45 yaş küçük Ukrayna'nın tescilli güzeli ile dünya evine girdi
17:55 Başakşehir'den şaşırtan transfer! Kongolu futbolcuyu renklerine bağladılar
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 20:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de seyir halindeyken alev alan araçtaki yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement