Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
33 dakika önce
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL
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