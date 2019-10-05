Son Dakika Haberleri: Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
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Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

33 dakika önce

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi., System.String[]

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:11 Kaynak: İHA
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