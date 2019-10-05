Son Dakika Haberleri: Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6...
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Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6...

1 saat önce

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6..., System.String[]

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek o sırada yolda park halinde olan 6 aracın üzerine devrildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, itfaiyenin çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:48 Kaynak: İHA
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