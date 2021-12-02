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Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti - Son Dakika

Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti

02.12.2021 22:43

Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest ettiİSTANBUL Maltepe'de gün batımında yüzlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya eşsiz bir görüntü çıktı.

Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti

İSTANBUL Maltepe'de gün batımında yüzlerce sığırcık kuşunun aynı anda gökyüzünde uçarak dans etmesiyle ortaya eşsiz bir görüntü çıktı. Gökyüzündeki o güzel anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yüzlerce sığırcık kuşunun gökyüzünde yaptığı dans görenleri mest etti. Sığırcık sürüsü uzun süre gökyüzünde kalıp dans etti. Her yıl sürüler halinde görülen sığırcık kuşları kışın habercisi. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları görenlerin ilgisini çekti. Çıkardıkları seslerle de huzur veren sığırcıkların dakikalarca süren eşsiz dansı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Dakikalarca süren o anlarda yüzlerce kuşun çıkardığı sesler gören herkesi hayran bırakıtı.

Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti
Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti
Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti
Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti

Maltepe, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de sığırcık kuşlarının eşsiz dansı görenleri mest etti - Son Dakika
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