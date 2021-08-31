Maltepe'de silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yanında park halindeki 34 EIZ 058 plakalı araçta bulunan Hakan V., silahlı kişi ya da kişilerce bacağından vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı Hakan V'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Çevrede inceleme yapan polis, saldırıdan sonra araçla kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika