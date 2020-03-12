Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

6 saat önce

Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı Maltepe'de çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı, System.String[]

Maltepe'de silahlı bıçaklı kavga: 6 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavganın pazarcılar arasında çıktığı öğrenilirken çok sayıda kişi olayla ilgili gözaltına alındı.

Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı pazarcılar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada silahlar ve bıçaklar konuştu. 18.00 sıralarında gerçekleşen kavgada 2 kişi silahtan çıkan kurşunlarla 4 kişide de bıçakla yaralandı. Olayda bir araçta kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Silahlı, bıçaklı kavgayla ilgili emniyet müdürülüğü çalışma başlattı.

Kavgada yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı.

Maltepe, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 08:24 Kaynak: İHA
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