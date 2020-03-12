Maltepe'de silahlı, bıçaklı kavga: 6 yaralı - Son Dakika

Maltepe'de pazarcılar arasında çıkan silahlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Girne Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde saat 18.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle pazarcılar arasında kavga çıktı. Çok sayıda kişinin karıştığı ve silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada 2 kişi silahla, 4 kişi de bıçakla yaralandı. Olayda bir araç da kurşunları hedefi oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına aldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

(İHA)