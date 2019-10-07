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Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

30 dakika önce

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralıİSTANBUL - Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı.

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına döndü.

İki grup arasındaki silahlı çatışma saat 23.00 sıralarında Cemal Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. 2 grup arasında silahların konuştuğu kavgada bir kişi yaralandı. Vurularak yaralanan şahıs 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Çatışma sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir şahsın yaralandığı çatışma sonrası gruplar araçları cadde üzerinde bırakarak kayıplara karışırken olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Çatışma esnasında cadde üzerindeki bir dükkanın camları isabet eden kurşunlar sonucu kırıldı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre 2 grup arasında uyuşturucu meselesi yüzden çatışma çıktığı ileri sürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri cadde üzerine emniyet şeridi çekerek çalışma yaptı. Polis ekipler kaçan şahısları her yerde arıyor.

Mahalle sakini Kemal Yılmaz," Tanımadığımız insanlar, silah sesine çıktık. Biz bu mahallenin oturanlarıyız. Burada esrar içende, içki içende var. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 tane silah konuştu burada.

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:48 Kaynak: İHA
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