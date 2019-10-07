Son Dakika Haberleri: Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı

28 dakika önce

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı.

Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı, System.String[]

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi yaralandı. Çatışmanın çıktığı cadde savaş alanına döndü.


Olay, saat 23.00 sıralarında Cemal Bey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında başlayan tartışma bir anda silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların konuştuğu çatışmada 1 kişi vurularak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıs 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.


Çatışmaya karışan zanlılar araçlarını cadde üzerinde bırakarak kayıplara karıştı. Olay yerinde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Çatışmada caddede bulunan bir dükkana mermilerin isabet etmesi sonucu camları kırıldı. Mahalle sakinleri iki grup arasındaki çatışmanın uyuşturucu meselesi yüzden çıktığını ileri sürdü. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.


Mahalle sakinlerinden Kemal Yılmaz, "Tanımadığımız insanlar, silah sesine çıktık. Biz bu mahallenin oturuyoruz. Burada esrar içen de, içki içen de var. Her akşam bu olayları yaşıyoruz. En az 2-3 tane silah konuştu burada." diye konuştu. - İSTANBUL

Maltepe, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç kız, annesini arayıp hakaret eden kız arkadaşını sokakta bıçakladı
Ankara'da 12 yaşındaki çocuk, yeni doğan kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü Oğlunun borcu yüzünden cezaevine girdi Mersin'de Ürdünlü çocuğa tokatla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 01:19:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de silahlı çatışma: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]