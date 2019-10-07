Son Dakika Haberleri: Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı
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Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Maltepe'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Maltepe'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Cemal Bey Caddesi'ndeki bir kahvehanenin önünde iki grup arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle bir kişi kolundan ve belinden yaralandı.

Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ile 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bağlarbaşı, Maltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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