Maltepe'de Silahlı Şahıs, Kadına Sokak Ortasında Kurşun Yağdırdı

Maltepe'de silahlı şahıs, kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı Şahıs önce kadını, ardından kendisini vurduİSTANBUL - Maltepe'de silahlı bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı.

Maltepe'de silahlı şahıs, kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı

Şahıs önce kadını, ardından kendisini vurdu



İSTANBUL - Maltepe'de silahlı bir şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple sokak ortasında bir kadına kurşun yağdırdı. Silahla vurduğu kadını ağır yaralayan şahıs, ardından kendisini vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay Maltepe Gülensu Mahallesi Emek Caddesi üzerinde sabah saatlerinde gerçekleşti. İsminin Fatma Ş. olduğu öğrenilen kadın işe gitmek için yolda minibüs bekliyordu. O sırada Zeynel Akbaş isimli silahlı şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple kadına birkaç el ateş etti. Önce yolun karşısından ateş eden adam daha sonra kadına yaklaşarak ateş etmeye devam etti. Vücuduna kurşunların isabet etmesiyle kadın ağır yaralandı. Kadını vuran silahlı şahıs ardından kendisini de vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik şeridi çekerek olay yerini kontrol altına aldı.

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