Maltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Maltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Maltepe'de evinin önünde bir kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların başına isabet ettiği kişi ağır yaralandı.

Olay saat 21.30 sıralarında Maltepe Adnan Bey sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim U. eşi Azime U.'yu çalıştığı yerden arabasıyla alarak evinin önüne geldi. Evinin önüne gelen İbrahim U. arabasını evinin önüne park ederek aşağı indi. O esnada motosikletli şahıs ya da şahıslar sokağa girerek evinin önünde bulunan İbrahim U.'ya kurşun yağdırdı. Kurşunların isabeti olan 57 yaşındaki İbrahim U. yere yığıldı. Olay karşısında eşi Azime U. sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı olan İbrahim U.'yu Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırdı. Daha sonrasında olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ise çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Araştırma esnasında çevreden geçen motorsikletli sürücüler tek tek durdurularak kimlik sorgusu yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.