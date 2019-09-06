Maltepe'de silahlı saldırı: 1'i çocuk 3 yaralı

Maltepe'deki silahlı saldırı sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fındıklı Mahallesi Erdem Sokak içerisinde henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişilerce pompalı tüfek diye tabir edilen silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu biri çocuk 3kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerince sokak içerisine şerit çekilerek önlem alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli yada şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.