Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı - Son Dakika
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Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı

28.08.2022 09:55

Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdıİSTANBUL Maltepe'de bir sitede başıboş gezen 4 sokak köpeği, site sakini kadına saldırdı.

Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı

İSTANBUL Maltepe'de bir sitede başıboş gezen 4 sokak köpeği, site sakini kadına saldırdı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe'de bulunan 600 dairelik bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye ait alana gelerek grup halinde gezen sokak köpekleri kaldırımda yürüyen site sakini kadına saldırdı. Kadının kısa sürede savuşturduğu köpekler hızla kaçarak uzaklaştı. Vatandaşlar ise özellikle akşam saatlerinde sokağa çıkamadıklarını ve başıboş köpeklerin gruplar halinde gezerek saldırdıklarını belirterek konuya ilişkin çözüm getirilmesini istedi. Kısa süre öncesinde de benzer olayların yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan köpeklerin, kaldırımda yürüyen kadına saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"Tek bulduklarında saldırıyorlar"

Konuya ilişkin konuşan site sakini Ahmet Temel, "Ben birkaç kez şahit oldum. Garip bir şekilde köpekler 7-8'erlik gruplar oluşturmuşlar. Özellikle gece saatlerinde tek bulduklarında saldırıyorlar. Biz hayvanları seviyoruz ama bazıları zarar verebiliyor" dedi.

"Grup olarak geziyorlar"

Bir başka site sakini Mehmet Tafran, "Mehmet Burada bir köpek sorunu var. En kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyor. Akşam saatlerinde grup olarak geziyorlar. Bu durumdan gerçekten rahatsızız" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de siteyi basan köpekler yaşlı kadına böyle saldırdı - Son Dakika
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