MALTEPE'DE SOKAK BUZ PİSTİNE DÖNDÜ; VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI - Son Dakika

MALTEPE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, buz pistine dönen sokaklarda zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerlerken, bazıları da düşmekten kurtulamadı.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından İstanbul Valiliği bu sabah için don uyarısında bulunmuştu. Maltepe Fındıklı Mahallesi, Vatan Sokak'tan caddeye inmek isteyen vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşların yürümekte zorlanarak dengesini kaybedip düştüğü görülürken bazılarının ise yol kenarındaki duvarlara tutunarak ilerledikleri görüldü. Vatandaşlar, işlerine gidemediklerini ve yeterince tuzlama yapılmadığını söyledi.

Görüntü dökümü:

---------------------Buzlanan yoldan görüntü-Vatandaşların zor anlar yaşaması-Röpler-Genel ve detaylar