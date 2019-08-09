Son Dakika Haberleri: Maltepe'de sokak işgallerine geçit yok
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Maltepe'de sokak işgallerine geçit yok

1 saat önce

Maltepe Belediyesi sokak işgallerine karşı geniş kapsamlı bir çalışma başlatırken, sokaklarda altyapıdan kaynaklı işgallerle ilgili sorunları da yetkili kurumlara bildirmeye başladı.

Maltepe'de sokak işgallerine geçit yok, System.String[]
Maltepe Belediyesi sokak işgallerine karşı geniş kapsamlı bir çalışma başlatırken, sokaklarda altyapıdan kaynaklı işgallerle ilgili sorunları da yetkili kurumlara bildirmeye başladı.

Maltepe Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesi gereğince, pilot çalışma olarak ilçe merkezindeki Atatürk Caddesi ve Sakızağacı Sokak'a ait trafiğe kapalı alanlardaki işgallere karşı çalışma başlattı. Bu kapsamda 106 esnafa işgallerle ilgili tebligat yapılırken, süre bitiminde bu uygulamaya riayet etmeyen esnafların işgalleri kaldırıldı. İşgallerin kaldırılmasıyla birlikte yayalar rahat bir nefes alırken, uygulama da vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Bununla birlikte zabıta ekipleri, altyapı kurumlarından kaynaklı işgallerle hatalı konumlandırılan altyapı kurumu direkleri ve altyapı ekipmanları için de ilgili kurumlara bildirim yapmaya başladı. - İSTANBUL
Maltepe Belediyesi, Zabıta, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
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