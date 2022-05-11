Maltepe'de sokak köpeğini ezen taksici, arkasına bakmadan kaçtı - Son Dakika

Maltepe'de ara sokaktan ana caddeye çıkan bir taksici, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli sokak köpeğini ezdi. Kaza sonrası taksi şoförü, ezdiği köpeğin can çekiştiğini bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacaklarında kırıklar oluştu. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Maltepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan ana caddeye hızla ilerleyen 34 THC 93 plakalı bir taksi şoförü, sokak üzerinde bulunan 3 yaşındaki Doby isimli köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle köpek taksinin tekerleği altında bir süre can çekişirken taksi şoförü de can çekişen köpeği bir süre izledikten sonra arkasına bakmadan kaçtı. Araç altında kalan köpeğin bacak ve kalça kısmında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ara sokaktan ana caddeye ilerleyen bir taksici, sokak üzerinde bulunan köpeğe çarpıp köpeğin can çekiştiği anları bir süre izledikten sonra hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

"Taksici köpeğin üstünden geçiyor ve kapıyı açıp izlemesine rağmen hayvanı orada yaralı şekilde bırakıp gidiyor"

Konu hakkında konuşan Birol Dikal, "Taksici köpeğin üstünden geçiyor. ve kapıyı açıp izlemesine rağmen hayvanı orada yaralı şekilde bırakıp gidiyor. Hatta köpek kafasını çekmeseymiş bir tur daha ezilecekmiş. Hayvan kendini son anda atıyor. O kadar kötü durumdaydı ki, bizimkiler yarım saat falan görmemiş. Sonrasında fark ettik. ve fark ettikten sonra da annesi başındaydı ve kötü durumdaydı, ciddi kötü durumdaydı. Biz veterinere götürdük. Hala iyileşme sürecinde zaten. Kalça kemiğinde 13 santimlik kayma oldu. Bunun röntgen görüntüleri de mevcut. Kemiklerde yer yer çatlaklar, kırıklar var. Hayvan şu an arabalardan bile korkuyor, arabalara bile yanaşmak istemiyor. Kazadır bu olur, insanlık hali hepimiz kaza yapabiliriz ama çarpıp bu halde bırakması bizim en çok zorumuza giden durum. Bu köpeğe yapılan yarın bir insana da yapılır. Yetkililerden taksicinin hemen bulunmasını istiyorum" dedi. - İSTANBUL