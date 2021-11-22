Maltepe'de sokak ortasında kadına şiddet; adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

MALTEPE'de sokak ortasında eski nişanlısı Tuğba Koç'u (24) dövdüğü iddia edilen şüpheli Eren Kuvel, 100 metreden fazla Tuğba Koç'a ve Koç'un ikametgahına yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay dün öğlen saatlerinde Maltepe Küçükyalı Çınar Mahallesi'nde meydana geldi. Tuğba Koç (24) bir arkadaşı ile sokakta giderken eski nişanlısı Eren Kuvel yanlarına geldi. Eski nişanlı bir anda Tuğba Koç'u yumruklamaya başladı. Tuğba Koç'un arkadaşının araya girmesi ile saldırgan Eren Kuvel uzaklaştı. Çok geçmeden tekrar Tuğba Koç'un koşarak yanına gelen saldırgan yeniden kadına saldırdı. Saldırgan, Tuğba Koç'u defalarca yumrukladıktan sonra olay yerinden uzaklaştı. Saldırı anlarını, aynı mahallede oturan bir kişi cep telefonu kamerası ile kayda aldı. Polis ekipleri Eren Kuvel'i gözaltına aldı.

"ANIN SİNİRİYLE BİRKAÇ YUMRUK ATTIM"

Eren Kuvel'in emniyetteki ifadesinde Tuğba Koç'un eski nişanlısı olmasına rağmen hala beraber vakit geçirdiklerini ve yeniden barışma ihtimallerinin olduğunu iddia etti. 21 Kasım günü Koç'u telefonla defalarca aradığını, Koç'un telefonunu açmadığını söyleyen şüpheli Kuvel, evinin önünde Koç'u beklediğini söyledi. Aralarında sözlü tartışma çıktığını söyleyen Kuvel, Tuğba Koç'un telefonunu elinden aldığını ve kırmaya çalıştığını iddia etti. Kuvel, ifadesinde "Ben de telefonumu kendisinden geri almaya çalışırken aramızda arbede yaşandı. Tuğba'ya anın siniriyle birkaç yumruk attım. Yaşanan olayda Tuğba beni aşırı derecede tahrik etti. Ayrıca kollarımı tırnakladı ve telefonla koluma vurdu" dedi. Yaşanan olay nedeniyle pişman olduğunu öne süren şüpheli Eren Kuvel, Tuğba Koç'tan şikayetçi olduğunu da belirtti.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDIEmniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Kuvel, burada savcılığa ifade verdi. Savcılık adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle şüpheliyi hakimliğe sevk etti. Hakimlik de şüpheli Eren Kuvel hakkında 'Basit yaralama' suçundan Tuğba Koç'a ve Koç'un ikametgahına 100 metreden fazla yaklaşmamak şeklindeki adli kontrol tedbirini uyguladı. Şüpheli hakkında imza şeklindeki adli kontrol tedbirini de uygulayan hakimlik, şüphelinin bu iki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.