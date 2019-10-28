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Son Dakika Güncel Maltepe'de sokakları yine çöp içinde

Maltepe'de sokakları yine çöp içinde

1 saat önce

Temizlik işçilerinin eylemi 4'üncü gününde.

Temizlik işçilerinin eylemi 4'üncü gününde...

Çağrı ÇALIŞKANİSTANBUL,(DHA)- MALTAPE'de temizlik işçilerinin eylemi nedeniyle yine çöpler toplanmadı, sokaklardaki çöp yığınları dikkat çekti.

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümlerinin yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yapıldığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. Eylemin 4. gününde Maltepe'de bulunan bazı mahallelerde de çöpler birikmeye başladı. 480 temizlik işçisi, iş bırakarak cuma gününden itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı. İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

1990'LARA GERİ DÖNDÜK

Eylemin 4. gününde bu sabah Maltepe'nin bazı mahallelerinde atılan çöplerin biriktiği görüldü. Mahalle sakinleri, biriken çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını söylediler. Mahalle sakini Gökhan Atasoy Şu an belediyedeki taşeron firma ile işçiler arasında bir sıkıntı varmış. Bazı işçiler haksız yere işten çıkartılmış. Diğer çalışanlar arkadaşlarına destek olmak için işi bırakmışlar. Grev yapıyorlar 4 gündür. 1990'lara geri döndük şeklinde konuştu.

Öte yandan işçiler bugün Maltepe Belediye binasının önüne yürüyüş yaptı.

Maltepe'de sokakları yine çöp içinde

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 12:45 Kaynak: DHA
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