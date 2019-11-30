Son Dakika Haberleri: MALTEPE'DE SOKAKTA ALKOL ALAN 2 KİŞİYİ DARBEDİP HASTANELİK ETTİLER
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MALTEPE'DE SOKAKTA ALKOL ALAN 2 KİŞİYİ DARBEDİP HASTANELİK ETTİLER

6 saat önce

MALTEPE'de sokakta alkol alan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi.

MALTEPE'DE SOKAKTA ALKOL ALAN 2 KİŞİYİ DARBEDİP HASTANELİK ETTİLER, System.String[]

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - MALTEPE'de sokakta alkol alan 2 kişi, kimliği belirsiz 4 kişi tarafından silah kabzasıyla darbedildi. Polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Girne Mahallesi Çiftlik Sokak'ta sabaha doğru saat 05.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokaktaki bir işyerinin önünde alkol alan 2 kişi ile yanlarına gelen otomobildeki kimliği belirsiz 4 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada otomobilden inen 4 kişilik gruptan birisi silahla havaya ateş açarak alkol alan 2 kişiyi elindeki silahın kabzasıyla darbetti. Silah ve bağrışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CEP TELEFONU VE BOŞ KOVAN BULUNDU

Öte yandan, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Maltepe Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, sokakta bir süre delil araştırması yaptı. İncelemelerde, şüphelilere ait olduğu düşünülen bir cep telefonu ile 2 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kayıplara karışan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı kişiye sağlık ekiplerin müdahalesi

-Polis ekipleri güvenlik önlemi

-Olay yeri inceleme ekipleri çalışması

-Sokaktan detaylar

-Cep telefonu ve boş kovandan detaylar

-Ambulansın gidişi

-Genel ve detaylar


Maltepe, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 07:08 Kaynak: DHA
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