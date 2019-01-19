Son Dakika Haberleri: Maltepe'de "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği" Düzenlenecek

Maltepe'de "Sömestr Tatili Çocuk Şenliği" Düzenlenecek

1 saat önce

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Sömestr Tatili Çocuk Şenliği, 21 Ocak-1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Maltepe'de
Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği Sömestr Tatili Çocuk Şenliği, 21 Ocak-1 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ücretsiz gerçekleştirilecek şenlikte, tiyatronun sevilen sanatçıları ve tiyatro grupları, birbirinden eğitici ve eğlendirici oyunlarını, sevimli kahramanların öykülerini Maltepeli çocuklar için sahneleyecek.

Sadri Alışık Çocuk Tiyatrosu, Uygur Çocuk Tiyatrosu, Mavi Kumpanya, Maltepe Belediye Tiyatrosu, Hospitadent Çocuk Tiyatrosu, 12 ayrı çocuk oyunuyla minik izleyicilerin karşısına çıkacak.

Şenlikte, tiyatronun usta ismi Enis Fosforoğlu'nun yazdığı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nden (UEFA) teşekkür alan "Futbol Bir Oyundur" isimli müzikli çocuk kabaresinin gösterimi de yapılacak. Şenlik boyunca, tiyatrolarından sonra çocuklar için maskotlar eşliğinde yüz boyama etkinliği düzenlenecek ve balon dağıtılacak.

Çocuk masalları yazarı, dramaturg Pınar Merterkek de, 21- 26 Ocak'ta, "Kendi Masalını Kendin Yaz, Kendin Anlat" isimli atölye çalışmasıyla çocuklar ile bir araya gelecek.

Şenlikte, Mavi Kumpanya oyuncuları 27 Ocak-01 Şubat'ta "Masal Okuma Saatleri" ile minik izleyicilerin karşısına çıkacak. "Hayal Et Gerçekleşsin" sloganıyla düzenlenecek okuma saatinde, çocukların hayallerindeki sürpriz kahramanlar, masal okurken karşılarına çıkacak.

Türkiye'de bir ilk olan canlandırmalı masalda, çocukların hayal güçlerinin gelişerek teknoloji bağımlılıklarının azaltılmasına katkı sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:15 Kaynak: AA

Türkan Saylan, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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