Maltepe'de son bir yılda 3 bin 389 iş yeri işgali önlendi - Son Dakika

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019 yılı içinde 3 bin 389 iş yerinin kamusal alan işgalini önledi. Şikayetler ve rutin kontroller sırasında tespit edilen 458 iş yeri hakkında tutanak tanzim edilerek, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'ne yönlendirildi.



Huzur ve güvenliği sağlamak için aralıksız çalışan Zabıta Müdürlüğü'nün çözüm ortağı, sosyal medya, mesaj ve dilekçe yoluyla sorun ileten Maltepeli vatandaşlar oldu. 2019 yılı içinde müdürlüğe gelen 12 bin 411 adet genel talep ve şikayet başvurusunun 12 bin 323 adeti süresi içerisinde sonuçlandırıldı. Ayrıca, Özel Kalem Müdürlüğü, Halk Masası Çağrı Merkezi, Basın Yayın Müdürlüğü, sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından iletilen 6 bin 866 adet şikayetin tamamı sonuçlandırıldı. Zabıta ekipleri ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 1608 sayılı Kanun kapsamında, 424 kişi ve şirket hakkında yasal işlem yaparak, bu kapsamda 245 bin 777 lira; müdürlüğe ulaşan talepler üzerine geçici işgallerden 44 bin 18 lira; semt pazarlarındaki denetimler sonucunda 1 milyon 129 bin 340 lira, Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte yapılan denetimler sonucunda da izinsiz olarak dağıtılan afiş ve reklam uygulamalarının tespitini yaparak, 7 milyon 631 bin 788 lira gelir elde edilmesini sağladı. - İSTANBUL