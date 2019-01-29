Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Spor Kulüplerine Dev Destek

Maltepe'de Spor Kulüplerine Dev Destek

1 saat önce

Maltepe Belediyesi, son 5 yılda ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği destekle başarının kapılarını araladı.

Maltepe'de Spor Kulüplerine Dev Destek, System.String[]
Maltepe Belediyesi, son 5 yılda ilçedeki amatör spor kulüplerine verdiği destekle başarının kapılarını araladı. Maltepe'de beş yıl öncesine kadar amatör spor kulüplerinin 4 olan şampiyonluk sayısı, 56'ya yükseldi.

Maltepe Belediyesi Spor Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında futboldan basketbola, yüzmeden pilatese kadar pek çok alanda Maltepelilere önemli hizmetler sunuluyor. "Maltepe'de Yüzme Bilmeyen Çocuk Kalmayacak" sloganıyla başlatılan kampanya ile ilçedeki dar gelirli ailelerin çocuklarına ücretsiz yüzme kursu verilirken, bin 500 çocuk bu kurslara katılarak yüzme öğrendi. Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'ndaki yüzme havuzu, 5 yılda toplamda 10 bin kişiye hizmet verdi. Yine Yaz Okulu etkinlikleri kapsamında da, ücretsiz yüzme sportif faaliyetlere binlerce öğrenci katıldı.

Şampiyonluk 4'ten 56'ya yükseldi

Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda ücretsiz düzenlenen pilates derslerine ise 10 binden fazla kadın katıldı. Bugüne kadar ulaşımdan, konaklamaya kadar pek çok konuda ilçede faaliyet yürüten amatör spor kulüplerine destek verdiği bilinen belediye, Maltepe Amatör Spor Kulüpleri Derneği'ne bağlı 19 spor kulübü ile bireysel olarak yeteneklerini sergileyerek, sportif faaliyetlerde bulunan kişileri maddi olarak da yalnız bırakmadı.

Yalçın Kızılay Kapalı Spor Salonu'nun yanı sıra İdealtepe, Başıbüyük, Gülensu, Esenkent, Girne, Zümrütevler ve Büyükbakkalköy'de bünyesinde faaliyet gösteren spor tesislerini ilçedeki amatör spor kulüplerinin hizmetine açan Maltepe Belediyesi, 11 yıldır çözümsüzlüğe terk edilen Gülsuyu Stadyumu'nu da tamamlayarak, ilçedeki spor kulüplerine armağan etti. Tüm bu desteklerin sonucunda Maltepe'de beş yıl öncesine kadar amatör spor kulüplerinin 4 olan şampiyonluk sayısı, 56'ya yükseldi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:45 Kaynak: İHA

Kızılay, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel
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