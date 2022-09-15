Olay, saat 09.00 sıralarında Çınar Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İSKİ ekipleri kaldırımda çalışma yaptığı sırada, su borusu patladı. Patlamanın etkisiyle su metrelerce yükseldi. Su borusunun patlamasıyla cadde sular içinde kaldı. Caddedeki bazı iş yerlerinin ise suyu kesildi.

Ekrem İmamoğlu, Bakırköy'de Yenilenen İncirli Caddesi'nde İnceleme Yaptı: 'Su Baskınları ve Daha Birçok Konuda Altyapı Yatırımı Yaptık'

Kaynak: DHA

Çınar, İSKİ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de su borusu patladı - Son Dakika

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