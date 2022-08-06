Edinilen bilgiye göre, Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde hareketsiz şekilde yatan vatandaşı gören yakınları durumu 112 ekiplerine bildirdi. Eve gelen ekipler yapılan inceleme sonucu şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın yakınları fenalık geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul, Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Maltepe'de şüpheli ölüm - Son Dakika

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