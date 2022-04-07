Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü - Son Dakika
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Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü

07.04.2022 12:24

Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldüİSTANBUL Maltepe sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak yolun kenarındaki otluk alana fırladı.

Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü

İSTANBUL Maltepe sahil yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak yolun kenarındaki otluk alana fırladı. İçerisinde 6 kişinin bulunduğu otomobil takla atarken, otomobilin çarptığı palmiye ağacı kırılarak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Maltepe'de sahil yolunda meydana geldi. İddiaya göre A.E.isimli kadın sürücünün hızlı şekilde kullandığı ve içerisinde 6 kişinin bulunduğu 34 AFU 483 plakalı otomobil seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıktı. Kaldırıma çarpan otomobil yol kenarındaki otluk alana fırladı. Savrulan otomobilin takla atmasıyla otomobilde bulunan 6 kişiden 4'ü yaralandı. Otomobilin çarptığı bir palmiye ağacı da çarpmanın etkisi ile kökünden sökülerek devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı A.E., K.K., A. N. E. ve E. T.'yi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla kazanın bıraktığı hasar gün yüzüne çıktı. Otomobilin çarpığı kaldırımın parçalandığı ve palmiye ağacının devrildiği gözlendi.

Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü
Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süratli otomobil yol kenarına fırlayıp takla attı, çarptığı ağaç kökünden söküldü - Son Dakika
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