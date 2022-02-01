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Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı - Son Dakika

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı

01.02.2022 18:33

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı

İSTANBUL - Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Maltepe sahil yolunda saat 17.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan Honda markalı 34 VM 3177 plakalı Doğa Noyan Dumanoğlu yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarparak takla attı. Kazada sürücü Doğa Noyan Dumanoğlu, hafif yaralanırken olayı gören vatandaşlar, polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

"Ciddi bir şekilde kaza var dediler bizde geldik"

Vatandaşlardan Ersin Dönmez, "Ciddi bir şekilde kaza var dediler bizde geldik. İlk yardımı yapmaya çalıştık arkadaşa, şuan yaralıyı ambulansla aldılar. Sağlık durumu gayet güzel, bilinci açık kendisinde hiçbir şey yok. Sürücünün eşini aradık birazdan gelecek" dedi.

Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı
Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı

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Maltepe, Tragger, Honda, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak takla attı - Son Dakika


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