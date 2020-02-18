MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA - Son Dakika
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MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA

6 saat önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHAMaltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

MALTEPE'DE TAKLA ATAN OTOMOBİL KAMERADA, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada araçtaki 2 kişi yaralanırken, kaza anı kamaralara yansıdı.

Kaza saat 06.00'da Maltepe, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü Burak Önder'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HE 7928 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil içinde bulunan Kerem Ali Ateş ve Burak Önder'i araçtan çıkarttı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde kaza yapan otomobil caddede savrularak takla atıyor. Bu sırada yoldan geçen ve kazayı gören kadın korku ve panik yaşıyor.

Görüntü Dökümü

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EK GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Otomobilin takla atması

-Yoldan geçen kadının kaza sonrası korkuya kapılması

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Kazanın olduğu cadde

-Kaza yapan otomobil

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Genel ve detay


İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:04 Kaynak: DHA
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